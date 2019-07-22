أكثر من 1400 ممارس صحي لخدمة ضيوف الرحمن

متابعات - الخليج 365

قالت وزارة الصحة بالسعودية إن مستشفى النور التخصصي، في مكة المكرمة، يواصل تقديم خدماته لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج، وذلك من خلال دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة والمدربة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، وبما يتماشى مع ما توليه القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بالحجاج والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، واستمراراً لما تقوم به “الصحة” من جهود للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وأضافت أنه تم تكليف أكثر من (400) طبيب من كافة التخصصات الطبية، و(785) ممرضاً وممرضة، فضلا عن أكثر من (225) فني وفنية في كافة الأقسام الطبية المساعدة، مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحالات الحرجة، لافتة إلى تجهيز قسم الطوارئ بطاقة سريرية تبلغ (70) سريرًا مجهزًا رقمياً ومزودًا بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى أقسام رعاية الحالات الحرجة والملاحظة والفرز والرعاية المتوسطة والكسور والجبائر، وعناية اليوم الواحد، وإصابات الرأس وآلام الصدر، وغرف العمليات.

يذكر أن مستشفى النور التخصصي يضم أكثر من (500) سرير، ويقدم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الجراحة بمختلف التخصصات، وأمراض القلب، إضافة إلى خدمات العناية المركزة، ووحدة الحروق، وخدمات الحوادث والطوارئ، ووحدة المناظير، والغسيل الكلوي، وخدمات طب العيون، ورعاية مرضى السكري، وخدمات الأسنان، إضافة إلى الأشعة، والمختبر وبنك الدم، وأمراض الروماتيزم والتأهيل، والخدمات الصيدلانية.