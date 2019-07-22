الان تتابع «الهيئة» تعتمد خدمة ربط الرئاسة العامة بمنصة النفاذ الوطني الموحد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خدمة ربط الرئاسة العامة بمنصة النفاذ الوطني الموحد للتحول الرقمي والتعاملات الذكية الذي أطلقه مركز المعلومات الوطني التابع لرئاسة أمن الدولة، وبتنسيق ومتابعة الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة، وتهدف الخدمة إلى توحيد أسماء المعرفات وكلمات المرور للبوابات الإلكترونية الحكومية كافة، وقد بدأ إطلاق الخدمة وتنفيذها.

وبدأ اللقاء بكلمة لمعالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، نوه فيها بالإنجازات التي حققتها الرئاسة العامة في مجال التحول الإلكتروني والذي قطعت فيه شوطاً كبيراً حتى أصبحت في مصاف الجهات الأولى في الدولة في التحول الإلكتروني.

مبيناً معاليه أن ذلك بفضل الله جل وعلا ثم بما تجده الرئاسة العامة من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-، ثم بالجهود المبذولة والمتواصلة من الزملاء في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

بعد ذلك ألقى مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان، كلمة ثمن فيها دعم معالي الرئيس العام للإدارة.

مبيناً أن الرئاسة تواصلت مع مركز المعلومات الوطني ووقعت اتفاقية بين الرئاسة والمركز لذلك، وبدأت خطوات كبيرة حيث أثمرت من جهتين، الجهة الأولى: التحقق من خلال بناء سجل شخصي للمستفيد داخل الرئاسة ليتم التواصل مع المركز للتحقق من الشخص المتقدم، والجهة الثانية: تمكّن المستفيد الدخول من خلال نظام أبشر ثم الدخول للخدمات المقدمة من الرئاسة العامة.

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عقب ذلك افتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، خدمة ربط الرئاسة العامة بمنصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق تشغيل العرض المرئي التعريفي لذلك.

الجدير بالذكر أن منصة النفاذ الوطني الموحد تهدف إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة وزارة الداخلية حيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في الثقة وإدارة الهوية الرقمية.

وإصدار هوية إثبات إلكترونية للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلياً لاستخدام الهوية الرقمية، كما تهدف إلى استخدام أكثر من طريقة في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ من المصادقة والتسجيل.

كما تقدم المنصة مجموعة من الخدمات منها: التسجيل الذاتي للمستخدمين، والتوثيق والتسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات.

وتحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الإنترنت، والدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق، والتصديق على المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق.

كما تستفيد الرئاسة العامة من خدمة الربط في البوابة الإلكترونية الخارجية من خلال تقديم كافة الخدمات سعياً لزيادة رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال بشكل ميسر وسريع.