شاهد: ضبط شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية بجنوب مكة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - محمد السويهري:

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة شاحنتان مخالفتان لنقل المواد الغذائية تفتقدان للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية، حيث لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.

وتم على الفور مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين والتي قدرت بـ(178) كرتون دجاج و(253) كرتون كيك وتم أتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين وإعداد محاضر بالواقعتين.

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وفي سياق متصل اتلفت بلدية العزيزية الفرعية (48) كيلوجراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الحملة التي تقوم بها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والتحقق من طرق تداولها واستيفائها للإشتراطات الصحية المطلوبة، جرى على اثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى واصلت بلدية العمرة الفرعية إزالة الحظائر والمسالخ العشوائية الموجودة على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حيث تمت إزالة (22) حظيرة ومسلخ عشوائي بمشاركة الجهات الأمنية، حيث تهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وضمن حملات الأمانة الرقابية على أسواق السمك المركزية قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولة رقابية على سوق السمك المركزي في حي الكعكية للتحقق من سلامة الأسماك المعروضة للبيع واسفرت الحملة عن مصادرة واتلاف الأسماك التالفة وأدوات التقطيع المتهالكة وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.