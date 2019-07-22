"التقاعد" تنظم النسخة الثامنة من مبادرتها "المشي صحة" في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة الثامنة من مبادرتها "المشي صحة"، والتي ستقام الأربعاء الموافق 24 يوليو عند الرابعة مساء في ممشى المشهد بمدينة أبها.

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وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصا من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة أبها إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الـ 7 الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وتبوك، وستقام في مدن أخرى عدة خلال الفترة المقبلة.