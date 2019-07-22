سعر الذهب اليوم في السعودية يرتفع مرة أخرى وترقب شديد لحركة السوق

ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية مع بداية تعاملات هذا الصباح، عن تلك التي اختتم بها التداول أمس، وذلك استمرارًا لحالة التأرجح اليومية في أسعار الذهب في السعودية خلال شهر يوليو، وإن كان المؤشر العام لها يؤكد أن هناك اتجاه للصعود في حركة السوق، وهذا ما يتضح خلال العشرة أيام الأخيرة فقد بدأت حركة الشراء في 11 يوليو لعيار 24 بسعر 169.76 ريال سعودي، ووصلت اليوم إلى 171.90 ريال وهو ارتفاع بمقدار 2 ريال خلال تلك الأيام، وهو معدل بكل تأكيد يشير إلى أن سوق الذهب يتجه للزيادة وهو ما يشجع البعض على الشراء، ويجعل من يريد البيع الانتظار حتى يصل إلى حده الأقصى.

ومن المعروف أن سعر الذهب اليوم في السعودية يحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين السعوديون كما هو الحال لدى معظم الشعوب العربية، وذلك كما يعلم الجميع أن المعدن الأصفر يحتل المركز الأول في كونه أفضل الهدايا للنساء في جميع المناسبات، سواء كانت عرس أو نجاح في إحدى الشهادات أو أعياد ميلاد وغيرها، كما أن الكثيرون يقوم بشراء الذهب بغرض الاستثمار لبيعه مرة أخرى بعد فترة من الزمن، أو كوسيلة للادخار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال كعملات ورقية يتم الاحتفاظ بها في صورة سبائك ذهبية أو مشغولات، لذلك نجد أن هناك رواج أيضًا للذهب المستعمل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

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المتابع لـ أسعار الذهب في السعودية يُدرك أنها شهدت ارتفاع منذ بداية شهر يونيو الماضي، وقد وصلت الزيادة في قيم البيع والشراء إلى أكبر قيمة لها في نهاية ذلك الشهر، وبالتحديد في الخامس والعشرون منه، ثم بعد ذلك تأرجحت ما بين العلو والانخفاض طوال الخمسة عشر يومًا الأخيرة، ولكن بمعدلات متقاربة، ومحللي السوق والعاملون في تداول الذهب يمكنهم أن يدركوا هذا الأمر بسهولة من خلال الرسم البياني التالي، والذي يوضح حركة التعاملات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، والتي يتضح منها أنه يجب التروي في الشراء في هذه الفترة لمن يريدون الاستثمار في المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين والذين يبحثون عن أسعار الذهب بغرض الشراء كهدايا فقط فهم بكل تأكيد يهمهم في المقام الأول قيمه اليومية أول بأول خاصة أنهم قد يحتاجون شرائه لإهدائه لشخص ما بسبب إحدى المناسبات السعيدة التي يمر بها وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب اليوم في السعودية يتم تحديثه بشكل مستمر ومتجدد لمتابعة أحدث التغيرات في تلك القيم.