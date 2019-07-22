مجزرة بحق 30 رأسًا من الأغنام في محايل.. والكشف عن الفاعل

شهد حي سبجة جنوب محافظة محايل، عصر أمس الأحد، مجزرة بحق 30 رأسًا من الأغنام، بعد أن ضربتها صاعقة رعدية قوية.
وأظهرت صورة، من إحدى مزارع جنوب محافظة محايل، أكثر من 30 رأسًا من الأغنام وهي على الأرض، إثر نفوقها جراء الصاعقة الرعدية.
وكانت المحافظة شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين، فيما تشتهر “محايل” بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي.
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