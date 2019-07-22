محافظ الحرث: تواصُل جهود رش وردم المستنقعات الناتجة عن الأمطار

كثفت لجنة الإصحاح البيئي بمحافظة الحرث، من عمليات مكافحة نواقل الأمراض ورش وردم المستنقعات أولًا بأول، في أعقاب هطول الأمطار على المحافظة في هذه الأيام وما نتج من ظهور العديد من المستنقعات في أنحاء متفرقة منها وفي مقدمتها مركز الخشل وبعض القرى.

وقال محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي، إن اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية ومركز مكافحة نواقل الأمراض والوحدة البيطرية، تباشر عمليات الرش والمكافحة والمتابعة، وأنه تمت زيادة عدد فرق الرش في قرى المحافظة، كما تم مباشرة ردم العديد من المستنقعات بواسطة المعدات المتوفرة لدى بلدية الحرث، ولا تزال عملياتها مستمرة.

وتقدم الألمعي بالشكر والتقدير للجنة الإصحاح البيئي والعاملين بها من كافة القطاعات المشاركة في عمليات الرش والمكافحة بكافة أنواعها، لما يقومون به من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.