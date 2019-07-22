الوزير «آل الشيخ» يعتمد خطة الهاتف المجاني للحجاج

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، خطة تطوير الهاتف المجاني بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية لهذا العام، وذلك ضمن الاستعدادات والخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

واشتملت خطة التطوير زيادة الخطوط الهاتفيّة بالعزيزية إلى 45 خطًّا بثماني لغات مختلفة «عربي، إنجليزي، فرنسي، تركي، أوردو، هوسا، بنجابي، إندونيسي»، كذلك تم زيادة عدد الخطوط بمنى إلى 45 خطًّا، وفي عرفة 45 خطًّا، وفي مزدلفة 40 خطًّا.

كما تم تأمين خطوط ثابتة ضمن خطة التطوير بحيث يمكن استقبال 300 اتصال في وقت واحد عن طريق 100 داعية و27 مترجمًا في نفس الوقت، كما تم تخصيص كبائن مجهزة بالهواتف وأجهزة الحاسب الآلي لتقديم هذه الخدمات التي تأتي لتسهيل إيصال خدمات التوعية الدينية لضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.