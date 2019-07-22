رئيس المجلس الانتقالي السوداني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي، الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

واطلع السفير علي جعفر رئيس المجلس العسكري على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة (1000) حاج من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منهم 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد السفير علي جعفر، أن التوجيه الكريم يأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء.