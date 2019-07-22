السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل بمشروع كاميرات المراقبة في مدارس المحافظة



عنيزة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح أمس، سير عمل مشروع توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة لجميع مدارس "البنين – والبنات" بالمحافظة، حيث وقف على مراحل تنفيذ المشروع في المدرسة الابتدائية الخامسة والثلاثون، والروضة الثانية.

وتعد إدارة تعليم عنيزة الإدارة التعليمية الأولى بالمملكة التي تغطي جميع مدارسها بكاميرات المراقبة، حيث وقعت في وقت سابق عقدًا لتنفيذ هذا المشروع بمبلغ (1.6) مليون وستمائة ريال، وذلك بهدف استغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية.

وعقب تفقده لتنفيذ المشروع في المدرستين، شدد الفريح على سرعة إنجاز المشروع في جميع المدارس، الذي يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا وبناتنا الطالبات ويسهل عمل الجهات الأمنية، والذي يشمل جميع مدارس البنين والبنات في محافظة عنيزة على كافة المراحل، سائلاً الله التوفيق للجميع.

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12:25ت م

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