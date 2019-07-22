حج / عدسة " واس " ترصد التعارف والتواصل بين ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي



المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

رصدت عدسة " واس " جانباً من علاقات الأخوة الإسلامية في جنبات المسجد النبوي وساحاته, لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم, على اختلاف جنسياتهم وبلدانهم وهم يجتمعون ويتبادلون الحوار والثقافات والتعارف وسط أجواء روحانية تحفها السكينة والطمأنية.

ولم يقتصر هذا اللقاء بين الحجاج على فترة اللقاء فحسب بل حرصوا على استمرار هذا التواصل من خلال مسارهم لأداء الركن الخامس وهم يعيشون فرحة العمر, تألفت قلوبهم لأن الهدف والغاية واحدة مستجيبين لنداء الخليلِ إبراهيمَ عليه السلام حين أذَّن بأمر ربِّه في الناس بالحج.

مما يذكر أن كل القطاعات المعنية بالحج كثفت استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وصولهم إلى المدينة المنورة حتى مغادرتهم.

//انتهى//

12:18ت م

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