وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاماً.

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وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، “تعلن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو”.

وكشفت الأمانة أن أمانو كان يُعد خطاباً لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.