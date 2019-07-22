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الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين ، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا ً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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