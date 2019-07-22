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نجوى كرم والمهندس على مسرح طلال مداح بأبها
متابعات الخليج 365 - أبها
ازدان مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها مساء أمس، بإطلالة نجمي الأغنية العربية نجوى كرم وماجد المهندس وذلك في حفلة موسيقية بدعم هيئة الترفيه وتنظيم روتانا.
وكانت بداية الليلة الكبيرة بصعود نجوى كرم إلى المسرح حيث قدمت باقة منوعة من أغنياتها المميزة والتي تفاعل معها الجمهور، وقد هزت المسرح بالدبكة وبأجواء طربية واستعراضية، وقدمت “ميدلي” يجمع أشهر وأجمل الأغاني في مسيرتها الفنية في 9 دقائق.
كما غنت “ما بسمحلك، انت كتير حلو، حلوة وزايد جمالا، يابي ما أجملو، مابريد قلبي، انت الي بقلبي، روح روحي، ملعون أبو العشق وبقسى عليك،” كما قدمت أغنية للسعودية عنوانها “الله يأخذ بيدك يا سعودية”.
في حين وقف الفنان ماجد المهندس لأول مرة على مسرح طلال مداح وسط تحية عريضة من الجمهور الذي احتفى به طويلاً وبدأ وصلته الغنائية بأغنية “ما صدقت نتلاقي”، ثم حيا الحضور وواصل الغناء بـ”تناديك” والتي رددها الناس معه بحماس.
وبعدها فتح المجال للجمهور لاختيار الأغاني فاختاروا أغنية “هدوء” ثم “أعلن انسحابي”، ووسط نشوة الطرب واصل المهندس رفع الجرعة العاطفية للحضور بـ”واحشني موت” ثم غنى بشجن “أنا في عيونك”، و”عطشان”، و أثبت المهندس أنه فنان بكل الألوان عندما قدم رائعة طلال مداح “من بعد جد ولعب”، ولم تكن مفاجأة أن طلب منه الجمهور غناء “أنا بالقوة نسيت” مرتين فلبى طلبهم.
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