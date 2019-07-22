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رفع الضخ المستمر للمياه لـ 61 حيًا في بريدة

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2019-07-22

رفع الضخ المستمر للمياه لـ 61 حيًا في بريدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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رفعت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم نسبة تغطية الضخ المستمر على مدار 24 ساعة لشبكات مياه مدينة بريدة من 65 % من الاحياء إلى 75 % بعدد (61) حيًا, وذلك يأتي لمواكبة البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية، بهدف ضمان إيصال المياه بصورة كافية.
وشملت الأحياء المخدومة كل من الرحاب، جميعانة، قرطبة، الحزم، المشيقحية، المنار، الصديق، الريان، البقيشية، السبيعية، الروضة، سلطانة الشرقية والغربية، العليا، الحمر، النصار، الزرقاء، النخيل، الراشد، الفايزي، مبروكة الرواف، الإسكان، الأفق، الحي الأخضر، الرابية، واحياء الفايزية (أ) و(ب) و(ج)، الجامعيين الشرقي والغربي، الأمن، الصفراء، المنتزه الشرقي، المنتزه الغربي، البشر، الزراعي، النور، التخصصي، شرق التلفزيون، الربوة، المطار القديم، التغيرة، النازية، الموطأ الشمالي والجنوبي، مشعل، الشقة، ابن صبيح، الخبيبية، القويع، والصفا، التوفيق، البساتين، خب القبر، النسيم، العجيبة، الجردة، الجنوب، الصناعة، العشاب.
هذا ونفذت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم خطة عمل تهدف زيادة نسبة الضخ لهذه الأحياء بناءً على طبوغرافية المنطقة، والمواقع التي تم احتساب فاقد مياه بها، بالإضافة إلى عزل الحي المستهدف بالكامل وتحديد مصدر تغذيته، كذلك منع التداخل بين الأحياء، وكشف التسربات ومعالجتها، ومراقبة التعديات وفصلها، فضلاً عن فصل ازدواجية الشبكات، وإجراء موازنة للضغوط بين المدينة والأحياء بشكل تدريجي, إضافة إلى أن هذه الخطة أسهمت في تحسين أداء الفوترة، وارتفاع الإصدار، ونسب الفصل، وإعادة انتظام عملية السداد، وتقليل الفاقد، وزيادة العائد، في ترشيد الاستهلاك، وارتفاع نسبة الضخ المستمر.
وتأتي هذه الجهود تطبيقًا لاستراتيجية المياه في تنفيذ مبادرات التحوَّل الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مستوى تغطية خدمات المياه، وتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم من مياه الشرب.





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