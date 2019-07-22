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2019-07-22 محمد عبده یزور الموسیقار غازي علي متابعات الخليج 365 - الرياض زار الفنان محمد عبده الموسيقار الكبير غازي علي في المستشفى حيث يتلقى العلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض. ووثق مقطع فیديو وصور زيارة الفنان محمد عبده للموسیقار غازي علي في المستشفى؛ للاطمئنان على صحته. Advertisements وكان الموسیقار غازي علي قد دخل إلى مستشفى الملك فھد بجدة، بعد تعرضه لكسر في الحوض، إثر سقوطه على الأرض.









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