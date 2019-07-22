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صور.. هدم شرفة منزل واستخدام رافعة لنقل مريض
متابعات الخليج 365 - متابعة
اضطرت فرق إدارة الحماية المدنية في مصر، إلى هدم شرفة منزل وإحضار رافعة لنقل مريض يزن نحو 500 كيلوجرام، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.
وكان رئيس حي محافظة حلوان، قد تلقى بلاغًا من الأهالي عن وجود مواطن يدعى محمود ماضي أبوزيد، 35 سنة ويزن 500 كيلوجرام تقريبًا، بحاجة لنقله للمستشفى لكنه غير قادر على الحركة أو مفارقة السرير نظرًا لوزنه الزائد.
كما تلقت أجهزة الأمن استغاثة متابعات الخليج 365 محمود ماضي أبوزيد، لمساعدته على النزول من شقته حتى يذهب للمستشفى لتلقي العلاج، حيث إنه غير قادر على الحركة ويبلغ وزنه 500 كيلوغرام تقريبًا.
وعلى الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية، وتجهيز المعدات، وتم هدم سور الشرفة، وقام رجال الحماية المدنية بإنزال المريض إلى سيارة الإسعاف، ونقله إلى مستشفى شبرا العام لتلقي العلاج.
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