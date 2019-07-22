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صاعقة تقتل 30 رأسًا من الأغنام بمحايل

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2019-07-22

صاعقة تقتل 30 رأسًا من الأغنام بمحايل

متابعات الخليج 365 - محايل

تسببت صاعقة رعدية، بمحافظة محايل، في نفوق نحو 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب المحافظة.

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وكانت محايل قد شهدت أمطارًا متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما أدى إلى إصابة قطيع أحد المواطنين.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الأحد، نبهت من هطول أمطار غزيرة على محايل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وزخات البرد.





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