شكرا لقرائتكم مواعيد رحلات قطار الحرمين في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-22 مواعيد رحلات قطار الحرمين في موسم الحج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن مواعيد رحلات قطار الحرمين الرسمية خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ. Advertisements ونشرت الإمارة جداول لمواعيد الرحلات بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار وحجز تذاكرهم من خلال الرابط التالي (هنـا).









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