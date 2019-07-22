إستعلام قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية والفئات المستفيدة من القرض

قرض كنف بنك التنمية الإجتماعية هو أحدث منتجات التمويل المدعومة من قبل الحكومة السعودية وتحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد تأسس بنك التنمية الإجتماعية عام 1391 هجرياً لأكثر من 2.6 مليون مواطن سعودي، ويهدف البنك إلى مساعدة المواطنين بسبب الأعباء المادية وغلو المعيشة والتغيرات الاقتصادية، وقيمة القرض تصل إلى 30 ألف ريال كما وضحنا ومدة السداد تصلى إلى 60 شهر دون فوائد، ومن أهم امتيازات برنامج قروض كنف هو أنه لا يشترط توفير صك إعالة أو إعالة الأسرة عند التقديم على القروض، وللإستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية والحصول على قرض كنف يجب تسجيل الدخول على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعيه، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم شروط الحصول على قرض كنف والفئات المستفيدة من القرض.

الفئات المستفيدة من قرض كنف

النساء المطلقات.

الأرامل.

أصحاب الظروف الصعبة والأشد حاجه.

شروط الحصول على قرض كنف