خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى يوم النهضة لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.