رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة على موقع قياس.. وتعرف على مواعيد المرحلة الأولى والثانية

أعلن مركز قياس منذ قليل عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي وذلك لعام 1440-1441 هجريًا، وهذا عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن باب التسجيل في اختبار القدرات العامة القادم سيكون متاح بالنسبة للجنسين “الذكور والإناث” على حد سواء، وسيكون على عدة مراحل، ولكن في البداية سيكون هناك اختبار القدرات للفترة الأولى، وبعدها اختبار القدرات العامة للفترة الثانية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون مركز قياس يقوم بعقد عدة اختبارات على مدار العام، من بينها اختبار القدرات العامة، والذي يعد واحد من “الإختبارات الرسمية” في المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، وهو يستهدف الطلاب في مراحل الشهادة الثانوية، وقد أصبح اختبار القدرات العامة عامل أساسي معتمد لدى كافة المؤسسات الجامعية والتعليمية في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

موعد بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة على موقع قياس

وكشف المركز الوطني للتقويم والقياس عن تفاصيل موعد بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة 1440-1441 عبر موقع قياس على شبكة الإنترنت، وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

بالنسبة للفترة الأولى “ذكور”، فإن اختبار القدرات العامة سوف يبدأ من صباح اليوم الأثنين الموافق 22 يوليو الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر.

أما عن المرحلة الثانية “ذكور”، فسوف يبدأ التسجيل من صباح اليوم الأثنين 22 يوليو 2019 وحتى يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر لسنة 2019 ميلادية.

وبالحديث عن اختبار القدرات العامة بالنسبة للآثاث، فإن المرحلة الأولى سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل والذي يوافق 29 يوليو الجاري، ومن المتوقع بأن يستمر حتى الأول من شهر سبتمبر 2019، في حين يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من يوم 29 يوليو 2019 ميلاديًا ويستمر حتى يوم 29 سبتمبر 2019.

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رابط الدخول والتسجيل في اختبار القدرات العامة 1440-1441 هجريًا

ويتسائل الكثيرون عن رابط الدخول والتسجيل في اختبار القدرات العامة لسنة 1440-1441 هجريًا، حيث تم فتح باب التسجيل صباح اليوم الأثنين من خلال الدخول إلى هذا الرابط “من هنا“، ليصبح بإمكان كل الراغبين في التسجيل معرفة كل الشروط والقواعد والمواعيد الخاصة بالاختبارات.

مواعيد إجراء اختبار القدرات العامة في مركز قياس

ذكر مركز قياس بعض تفاصيل ومواعيد إجراء اختبار القدرات العامة بالنسبة للذكور والإناث، وقد جاءت على النحو التالي ذكره:

بالنسبة لاختبار القدرات العامة المرحلة الأولى، فسوف يبدأ من يوم 4 اكتوبر 2019 ميلاديًا ليستمر حتى يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 وذلك بالنسبة للجنسين دون أي إستثناء.

وتبدأ المرحلة الثانية من اختبار القدرات العامة في مركز قياس من صباح الجمعة الموافق 28 فبراير لسنة 2020 ويستمر حتى يوم السبت الوافق 7 مارس من العام ذاته.

كيفية التسجيل في اختبار القدرات العامة 1440-1441 على موقع قياس

في بداية الأمر، وفي حالة ما إذا كنت من غير المسجلين، فإنه سيتوجب عليك إنشاء حساب جديد لك على المركز الوطني للقياس والتقويم، وبعدها إدخال كل البيانات الخاصة بك والمعلومات المطلوبة ليصبح لك “حساب خاص” على مركز قياس على شبكة الإنترنت.

وبعد تفعيل الحساب، سوف يتوجب عليك سداد الرسوم المحددة لإجراء اختبار القدرات العامة 1440-1441 على موقع قياس عبر الطرق المتاحة لدى الموقع.