، وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 73 عامًا ،

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، عن عمر يناهز 73 عامًا.
ووفق "رويترز"، أبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو. وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان، بعميق الأسى، عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر 2009.
الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرًا عامًا لها.
وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.
وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدًا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.
وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 73 عامًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-22
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، عن عمر يناهز 73 عامًا.
ووفق "رويترز"، أبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو. وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان، بعميق الأسى، عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر 2009.
الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرًا عامًا لها.
وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.
وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدًا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
10:27 AM
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
11:22 AM
"أمانو" دبلوماسي ياباني شغل المنصب منذ 2009
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، عن عمر يناهز 73 عامًا.
ووفق "رويترز"، أبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو. وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان، بعميق الأسى، عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر 2009.
الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرًا عامًا لها.
وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.
وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدًا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.
، وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 73 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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