، الودائع تتهاوى بأزمة ديون تركيا الخارجية.. هذا المبلغ مطلوب سداده قبل عام! ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع "قصير المدى" 3.3% مقارنة بسنة ماضية وجر معه "الخاص" والواردات

شهد شهر مايو من العام الجاري ارتفاع دين تركيا الخارجي القصير المدى بنحو 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل 120.4 مليار دولار؛ وذلك وفق ما كشفه البنك المركزي التركي عن إحصاءات الدين الخارجي.

وخلال هذه الفترة تراجعت الديون الخارجية قصيرة المدى الخاصة بالبنوك بنحو 2.2%، لتسجل 55.8 مليار دولار؛ بينما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة المدى الخاصة بالقطاعات الأخرى بنحو 10.5%، لتسجل 59.1 مليار دولار.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "زمان" التركية؛ فقد تراجعت القروض التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 8.8% مقارنة بالعام السابق لتسجل 10 مليار دولار؛ بينما تراجعت ودائع البنوك بالخارج بنحو 1.6% لتسجل 12.8 مليار دولار.

الواردات والودائع!

وعلى الصعيد الآخر، تراجعت ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3% مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار، وارتفعت ديون واردات القطاعات الأخرى بنحو 6.4 % مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 42.4 مليار دولار.

ديون القطاع الخاص الخارجية

وبينما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة المدى للقطاع العام، التي يتألف أكملها من البنوك الحكومية، بنحو 3.5% مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 23.3 مليار دولار؛ ارتفعت الديون الخارجية قصيرة المدى للقطاع الخاص بنحو 4% مسجلة 91.7 مليار دولار.

وعلى صعيد الدائنين تراجعت الديون قصيرة المدى الممنوحة للمؤسسات المالية تحت مسمى الدائنين الخاصين بنحو 8.3% مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 44.4 مليار دولار؛ بينما ارتفعت الديون المقدمة للمؤسسات غير المالية بنحو 11% لتسجل 75 مليار دولار.

وإصدار السندات يرتفع

وفي السياق نفسه، ارتفع إصدار السندات قصيرة المدى بنحو 64.6% لتسجل 35 مليون دولار بنهاية شهر مايو هذا العام، بعدما كانت تبلغ 99 مليون دولار نهاية العام الماضي.

وخلال الفترة عينها بلغت الديون قصيرة المدى الممنوحة للدائنين الرسميين 977 مليون دولار، وبالنظر إلى الفئة المالية للديون الخارجية قصيرة المدى اعتبارًا من نهاية شهر مايو هذا العام؛ بلغت نسبة الدولار من إجمالي هذه الديون 52.3%؛ في حين بلغت نسبة اليورو 29.9%، وبلغت نسبة الليرة 12.9%، وبلغت نسبة العملات الأجنبية الأخرى 4.9%.

175 مليار دولار مطلوبة في عام!

وبلغ إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تبقّى عامٌ أو أقل على موعد تحصيلها، نحو 175.9 مليار دولار، ومن بين هذه الديون 19.2 مليار دولار ديون البنوك الواقعة داخل تركيا وفروع القطاع الخاص في الخارج.

هذا وبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.3%؛ في حين بلغ نصيب البنك المركزي 3.1% وبلغ نصيب القطاع الخاص 78.6%.