، نائب أردوغان يعترف بتراجع الثقة في القضاء لـ38% ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد طرح قضية نظرة الشعب للنقاش.. انهيار مؤسسي

اعترف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، بأن ثقة المواطنين في القضاء تراجعت إلى 38%.

وطرحت قضية "نظرة الشعب للقضاء" خلال الاجتماع الأخيرة للجنة التخطيط والموازنة التركية الذي شهد تناول خطة التنمية الحادية عشرة، التي دخلت حيز التنفيذ بموافقة البرلمان عليها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية خلال الاجتماع، ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنطاليا، جاهد آري، أن ثقة المواطنين في القضاء تراجعت إلى 20%، فردّ عليه نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، بأن ثقة المواطنين في القضاء بلغت 38% وليس 20%!!

وأضاف أوكتاي أنه في عام 2018 تراجعت نسبة الرضا عن خدمات وزارة العدل إلى 56.3%؛ بينما سجلت نسبة من يثقون في عدالة وحيادية تطبيق القانون 38.1%، بعدما كانت تبلغ 31.86% في عام 2014؛ مفيدًا بأن هذه النسب غير كافية، مع أنها أكثر مما زعم نائب حزب الشعب الجمهوري آري، على حد تعبيره.

وأوضح "آري" أن القضاء كان يتصدر قائمة أكثر المؤسسات الحكومية ثقة حتى وقت قريب؛ لافتًا إلى أن الثقة في القضاء كانت تبلغ في الماضي 80%؛ غير أنها تراجعت كثيرًا في الوقت الراهن.