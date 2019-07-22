الجبير يدعو المجتمع الدولي لردع إيران ومنعها من عرقلة الملاحة واحتجاز السفن

دعا عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي، الأحد، إلى اتخاذ اجراء لردع إيران بسبب ما تقوم به من عرقلة لحرية الملاحة واحتجاز للسفن المدنية.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر؛ قال الوزير الجبير: «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».

وكانت إيران قد احتجزت السفينة ستينا امبيرو التي ترفع علم بريطانيا، الجمعة الماضية، في مضيق هرمز واقتادتها إلى أحد موانيها.