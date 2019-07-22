السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ سلطان عُمان بذكرى يوم النهضة لبلاده



جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا ً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:28ت م

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جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا ً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:28ت م0028

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