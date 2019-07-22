السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان عُمان بذكرى يوم النهضة لبلاده



جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين ، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة .

// انتهى //

10:27ت م

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جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين ، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة .// انتهى //10:27ت م0027

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