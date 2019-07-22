السعودية اليوم / ٢٢٨٠ متدربة في برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

شهد الأسبوع الثالث من أسابيع التطوير المهني التعليمي الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تسجيل ٢٢٨٠ متدربة في برامج تدريب المدربين والاتصال الفعال وصناعة المحتوى الإعلامي وأنماط التعلم وتطبيقاتها التدريسية والتعلم القائم على الكفايات وبرامج التقنية الخاصة بمنصة شمس والأدوات الرقمية والأمن السيبراني وبرمجة الميكروبيت والمهارات الإبداعية لرفع الكفاءة الإنتاجية ومهارات القيادة ومشروع التطوير المهني لرياض الأطفال، وذلك وسط استعدادات وجاهزية وتسهيلات التسجيل.

وأكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة للبنات الدكتورة جميلة الرويثي، أن نوعية البرامج الموثقة من المركز الوطني والمبنية وفق منهجيات حديثة تحقق تطلعات ورغبات المعلمات وتلبي احتياجاتهن العملية والعلمية، الأمر الذي يسهم في رفع الأداء وتحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتهيئتهن للتميز من خلال تحقيقهن درجات عليا في النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على أداء المعلمة داخل حجرات الفصول الدراسية.

وأفادت الرويثني، أن البرنامج الصيفي للتدريب المهني يأتي تزامنا مع لائحة الوظائف التعليمية في تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.

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10:18ت م

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