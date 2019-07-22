السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده



جدة 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

// انتهى //

10:18ت م

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جدة 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //10:18ت م0023

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