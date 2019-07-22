السعودية اليوم / سفينة كورية جنوبية تتعرض لهجوم مسلح في مضيق سنغافورة



سيئول 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

تعرضت سفينة شحن كورية جنوبية لهجوم قراصنة مسلحين قرب مضيق سنغافورة اليوم ما أسفر عن إصابات طفيفة وسرقة أموال.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية قوله إن سبعة قراصنة اعتدوا على بحارة السفينة (سي كي بلوبيل) المسجلة في كوريا الجنوبية وذلك على بعد حوالي 160 كيلومترا من مدخل المضيق.

وأوضح أن القراصنة غادروا السفينة بعد نحو 30 دقيقة حيث سرقوا 13 ألفا و300 دولار أمريكي إضافة إلى متعلقات شخصية للبحارة بما في ذلك الهواتف المحمولة ،مضيفا أن بعض البحارة اصيبوا بجروح طفيفة نتيجة مواجهاتهم مع القراصنة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كبيرة.

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن السفينة أكملت طريقها المعتاد بعد الهجوم حيث كانت متوجهة إلى مدينة (انتشون) الكورية الجنوبية بعد مغادرتها البرازيل .

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09:56ت م

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