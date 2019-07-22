تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات،حبونا، ويدمة، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.