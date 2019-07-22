الان تتابع وظائف إدارية وتقنية شاغرة في الطيران المدني القابضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت شركة الطيران المدني القابضة عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بالمسميات التالية : 1- مدير مشروع.

2- أخصائي مشتريات أول. 3- أخصائي أمن الشبكات (Network Security Specialist).

4- أخصائي شبكات (Network Specialist). Advertisements 5- أخصائي تطوير التطبيقات (Applications Development Specialist).

6- دعم فني (Help Desk Technician). 7- المشرف المالي والمحاسبي (Finance and Accounting Supervisor).

8- مراقب الميزانية (Budget Controller Supervisor). 9- مشرف توحيد التقارير (Consolidation and Reporting Supervisor).

10- محلل مالي – مشرف (Financial Analyst Supervisor). 11- محاسب (GL Accountant).

12- محلل عمليات (Operations Analyst). وللتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected] .

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