محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت 4 مستودعات غير مرخصة.. خالفت اشتراطات التخزين ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين. "الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-22 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية. Advertisements وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين. 22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440 08:37 AM أغلقت 4 مستودعات غير مرخصة.. خالفت اشتراطات التخزين أغلقت 4 مستودعات غير مرخصة.. خالفت اشتراطات التخزين ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين. ، "الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية ،

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