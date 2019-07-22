السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يرأس الاجتماع الأول لمكتب إدارة التحول



جيزان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري أمس، الاجتماع الأول لمكتب إدارة التحول خلال العام الحالي بحضور أعضاء المكتب من قيادات التعليم بالمنطقة "بنين وبنات" وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأثنى مدير عام التعليم المكلف على الجهود المبذولة خلال العام الدراسي المنصرم والتي أثمرت عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة بجميع الفئات، مؤكداً أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل لضمان بداية ناجحة ومميزة للعام، موضحاً أن الإدارة ستفتتح قبل انطلاقة العام العديد من مقرات الطفولة المبكرة والعديد من المشاريع التعليمية بالحد الجنوبي وبمحافظات المنطقة مما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة أبناء وبنات المنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور منها استعراض الخطط لانطلاقة العام الدراسي المقبل، إلى جانب بحث الاستعداد لتنظيم لقاء الإشراف التربوي ولقاء القيادة المدرسية والموضوعات التي سيتضمنها كل ملتقى منهما التي يختص بمؤشرات الإشراف، ودور المشرف والمشرفة في رفع مستوى التحصيل، وتفعيل بوابة المستقبل وتجويد الاختبارات والأمن والسلامة المدرسية والتجهيزات المدرسية والانضباط المدرسي وبيوت الخبرة بالمكاتب والعديد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي.

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09:20ت م

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