حج / تعاوني الحوية ينظم درساً عن أشهر الحج



الطائف 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية، غداً درساً بعنوان " أشهر الحج وفضائلها وأحكامها "، يلقيه الدكتور علي بن سعد العصيمي، عقب صلاة المغرب بجامع بلال بن رباح بحي الدهاس.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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08:50ت م

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