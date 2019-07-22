شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: تصرفات إيران غير مقبولة والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، إن على إيران أن تدرك أن تصرفاتها، بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية، أمر مرفوض تماماً.

وأضاف الجبير عبر حسابه على موقع تويتر: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وتابع "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية، أمر مرفوض تماماً وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".