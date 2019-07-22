السعودية | ليلة أبها.. المهندس بالخطوة الجنوبية ونجوى بالدبكة اللبنانية

شكرا لقرائتكم ليلة أبها.. المهندس بالخطوة الجنوبية ونجوى بالدبكة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ليلة طربية لن ينساها الحضور ازدان مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها بإطلالة نجمي الأغنية العربية نجوى كرم وماجد المهندس وذلك في حفلة موسيقية بدعم هيئة الترفيه وتنظيم روتانا.

وكانت بداية الليلة الكبيرة بصعود نجوى كرم إلى المسرح حيث قدمت باقة منوعة من أغنياتها المميزة والتي تفاعل معها الجمهور، وقد هزت المسرح بالدبكة وبأجواء طربية واستعراضية، وقدمت "ميدلي" يجمع أشهر وأجمل الأغاني في مسيرتها الفنية في 9 دقائق.

نجوى كرم

كما غنت "ما بسمحلك، انت كتير حلو، حلوة وزايد جمالا، يابي ما أجملو، مابريد قلبي، انت الي بقلبي، روح روحي، ملعون أبو العشق وبقسى عليك،" كما قدمت أغنية للسعودية عنوانها "الله يأخذ بيدك يا سعودية".

ماجد المهندس لجمهور أبها: لا أمل منكم

في حين وقف الفنان ماجد المهندس لأول مرة على مسرح طلال مداح وسط تحية عريضة من الجمهور الذي احتفى به طويلاً وبدأ وصلته الغنائية بأغنية "ما صدقت نتلاقي"، ثم حيا الحضور وواصل الغناء بـ"تناديك" والتي رددها الناس معه بحماس.

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وبعدها فتح المجال للجمهور لاختيار الأغاني فاختاروا أغنية "هدوء" ثم "أعلن انسحابي"، ووسط نشوة الطرب واصل المهندس رفع الجرعة العاطفية للحضور بـ"واحشني موت" ثم غنى بشجن "أنا في عيونك"، و"عطشان"، و أثبت المهندس أنه فنان بكل الألوان عندما قدم رائعة طلال مداح "من بعد جد ولعب"، ولم تكن مفاجأة أن طلب منه الجمهور غناء "أنا بالقوة نسيت" مرتين فلبى طلبهم.

أما المفاجأة التي لم تكن في الحسبان عندما قدم المهندس أغنية "الله يطعني" ذات المفردات الجنوبية ولون "الخطوة " الشعبي الدارج في منطقة عسير ووقف معها المسرح متفاعلاً.

كما قدم المهندس أغنية "يا ليالي يا ليالي" بعد أن حيا مطربها الأصلي صلاح الأخفش وغناها معه الجمهور.

وختم الأمسية بأغنية "أنت ملك" قائلاً لمحبيه: "مسرح فخم، وجمهور فخم، وتستاهلون، ولو أجلس معكم للصباح لن أمل".