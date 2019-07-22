توجيهات عليا بصرف 50 ألف ريال للخريجين الذين لم تُصرف لهم قبل إيقافها

صدرت توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ 50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين تم تعيينهم بالدولة قبل قرار إيقافها.
وتفصيلاً، أشارت التوجيهات إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر عام ١٤٠١ يقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا. وأكدت التوجيهات الموافقة على صرف تلك المكافأة لمن لم تُصرف له قبل تاريخ إيقافها.
وعممت وزارة التعليم على جميع إداراتها بحصر المستحقين للمكافأة، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.
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