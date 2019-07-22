احذر.. محتالون يستغلون شعبية FaceApp لخداع المستخدمين

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كشف بحث لشركة «إسيت» ESET أن ما أثاره تطبيق FaceApp من ضجة كبيرة مؤخرا لفت انتباه المحتالين الذين يرغبون في تحقيق بعض الأرباح السريعة، حيث يستخدم المخادعون إصداراً مزيفاً للتطبيق “Pro” كطعم، وبذلوا جهداً لنشر هذه النسخة الوهمية من التطبيق الحالي الفيروسي.
وأوضح البحث أن أحد أشكال عملية الاحتيال موقع ويب مزيفاً يزعم أنه يقدم إصداراً متميزاً من FaceApp، بينما يشتمل النوع الثاني من عمليات الاحتيال على مقاطع فيديو يوتيوب تروّج مرة أخرى لروابط التنزيل لإصدار “Pro”.
وحصدت أحد مقاطع الفيديو الخادعة على 150 ألف مشاهدة حتى الآن.
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