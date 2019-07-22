إليك 11 نصيحة لشحن جهازك الذكي بأمان

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حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدداً من النصائح التي يجب الالتزام بها لشحن الأجهزة الذكية بأمان.

ونصحت الهيئة باستخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنعة، والالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية، واستخدام الشاحن المناسب المخصص للجهاز، وعدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء الشحن لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

كما نصحت بعدم ترك أي جهاز موصول بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة، والتأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف..، وفحص مكونات الشاحن بشكل دوري.



