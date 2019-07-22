لعبة الألغاز Pavilion قادمة على هواتف أندرويد هذا الأسبوع

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فعليًا، تتواجد لعبة الألغاز في الجو Pavilion على نظام أندرويد كإصدار من برنامج Nvidia Shield، بمعنى على أجهزة تلفاز أندرويد.

ويبدو أخيرًا أن اللعبة ستصل إلى هواتف وأجهزة أندرويد اللوحية الأخرى، كما أشار القائمين عن اللعبة “NVIDIA Lightspeed Studios”.

بدوره، ستحمل اللعبة اسم Pavilion: Touch Edition على أن تكون متاحة ورسميًا للجميع يوم 23 من الشهر الحالي.

ومن على نسخة التسجيل المُسبق للعبة في متجر بلاي، أوّل شيء سوف تُلاحظه فيها، هي الرسومات القادمة معها.

حيث تمتاز بجرافيك وبيئات لعب جميلة للغاية، ناهيك عن مجموعة الألغاز..، والتي طبعًا تحتاج حل منك.

كما وضع في اعتبارك، أن Pavilion: Touch Edition لعبة إستطرادية، بمعنى أنها تُقدّم فصول اللعب بشكل دوري.

وهذا يعني، أنه عند الإطلاق الرسمي سيتم إتاحة الفصل الأوّل، وخلال وقت ما بالمستقبل سيتم إطلاق الفصل الثاني وهكذا.

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أما فيما يخص تسعيرة اللعبة، لحتى هذه اللحظة ليس هناك أي كلمة حول تسعيرة Pavilion: Touch Edition من على متجر قوقل بلاي.

ولكن لو نظرنا على إصدار اللعبة من على iOS والمُطلق منذ عام 2017، فنجدها متاحة للتحميل بسعر 3.99$.

أخيرًا، إذا كنت من عشاق ألعاب الألغاز، فتأكد من التسجيل المُسبق للعبة من على متجر قوقل بلاي، حيث من الممكن أن يتغيّر موعد إطلاقها الرسمي.

التسجيل المسبق لـ لعبة Pavilion: Touch Edition من هنا.

