الخدمة المدنية توضح طريقة إضافة مؤهلين مختلفين عبر جدارة

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كشفت وزارة الخدمة المدنية، طريقة إضافة مؤهلين مختلفين للمسجلين على جدارة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن أن يوجد مؤهلين مختلفين إلا أن التقديم يكون بواحد منهما، إذ يجب تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به.
وأشارت إلى أن تفعيل المؤهل يكون عبر أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل..، وضغط تفعيل بجانب المؤهل المطلوب.
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