“رئاسة أمن الدولة” تعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للشؤون الفنية.. وتوضح الشروط

:



.

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة أن باب القبول والتسجيل للالتحـاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، سيتم فتحه بدءا من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 25 ذي القعدة 1440هـ حتى العاشرة صباح يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ.

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم؛ خريج العام الحالي من حملة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات “علوم طبيعية” وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن 85%، وسعودي الأصل والمنشأ “يُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة”، و ألا يزيد عمره على 20 عاماً.

Advertisements

كما تضمّنت الشروط ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة للمتقدم عن 70 % والدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن 60 %، على أن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول والمقابلة الشخصية، إلى جانب تفرغه التام للدراسة وأن يكون غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى، مع عدم صدور حكم شرعي بحقه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ويحصل المقبولون في دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات الذي تستمر فيه الدراسة لمدة سنتين، على شهادة معتمدة بعد اجتياز البـرنامج الدراسـي بنجاح، ومكافأة شهرية قدرها 1000 ريال، فضلاً عن تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض وتأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وشدّدت الإدارة على أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة..، كما لا يعني حصول المتقدم على رقم طلب قبوله في معهد التدريب.

