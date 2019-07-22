:

.

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أمس (الأحد)، اتفاقية مع شركة “دويتشه الخليج” للتمويل شراكة تتضمن شراء محافظ عقارية بالاضافة إلى تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة دويتشة الخليج محمد الدويش : نطمح بهذه الاتفاقية للوصول إلى تمويل 3800 أسرة سعودية بأفضل الحلول. وأضاف الدويش أن الاتفاقية ستسهم بتقديم هيكل تمويلي لشراء مسكن مناسب بأقل التكاليف الممكنة للمواطنين. Advertisements وأوضح أن الأتفاقية الحالية إطارها 12 شهراً، وسوف يتبعها إتفاقيات أكثر حجم وكفاءة خلال الفترة القادمة. الجدير بالذكر أن هذه الأتفاقية تأتي في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للربح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت..، وتمديد فترة الأستحقاق حتى 24 عاماً.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية لتمويل المواطنين لشراء المسكن بأقل التكاليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.