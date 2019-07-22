بالصور محافظ الداير يتفقد مزارع البن بجبل آل سلمى

تفقد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، مزارع البن بجبل آل سلمى، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وزار محافظ الداير، مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي، بقرية نيد العادي بجبل آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك، إحدى مزارع البن المدعومة، ضمن مبادرة أرامكو السعودية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان ووزارة الزراعة، وعددًا من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في المحافظات الجبلية بمحافظات «الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث».

واطلع محافظ الداير على الجهود المبذولة من قبل المزارعين، مشيدا بالعناية الكبيرة التي يوليها أهالي المحافظة بمحصول البن، وشاهد التقنيات المستخدمة في الزراعة والتحصيل.

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واستمع محافظ الداير لشرح مفصل عن المزرعة والأعمال المبذولة من المزارع جابر أحمد المالكي، من حيث الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للبن وأيضًا زيادة المحصول السنوي من خلال زيادة الشتلات داخل المزرعة.

وشاهد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة أثناء التجول داخل المزرعة إلى تجربة زراعة الهيل وزراعة الموز وأصناف مختلفة من الفواكه.

ورفع نايف بن لبدة أصالة عن نفسه ونيابة عن مزارعي محافظة الداير الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة جازان و سمو نائبه على ما يجده المزارعون من دعم واهتمام وعناية انعكست بشكل ايجابي على تنشيط الحركة الزراعية داخل المحافظة.