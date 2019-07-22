أبشر الاستعلام عن الإقامة| شروط خدمة تمديد الزيارة العائلية عبر نظام ابشر

نظام أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهي خدمة تقدمها البوابة، لسهولة الاستعلام عن مدة وتجديد الإقامة وغيرها من المنزل، بدون عناء الذهاب إلى أي مكان، وتقدم الخدمات الإلكترونية لجوازات السفر العديد من الخدمات، منها خدمة إصدار جواز السفر السعودي، خدمة تجديد جواز السفر السعودي، خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية، خدمة تحديث معلومات جواز سفر المقيمين، خدمة تصاريح السفر للتابعين، خدمة إصدار الإقامة، خدمة تجديد الإقامة، خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل، خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية، خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي، خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة، خدمة طلــب تصريــح الدخــول إلــى مكــة أثنــاء موســم الحــج، وخدمة حجز موعد.

كما تتيح منصة ابشر خدمة الاستعلام عن الإقامة، ومن أهما إصدار الإقامة، أو تجديد الإقامة، والاستعلام عن مدة وصلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، وسنذكر لكم اليوم الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة وصلاحيتها.

نظام أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة

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من خلال خدمة الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة مدى الصلاحية، وتاريخ إنتهائها أو تجديدها، سواء كانت الإقامة مستمرة أو منتهية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى رابط نظام أبشر.

اختيار خدمات الجوازات والاستعلام عن الإقامة.

كتابة رقم الإقامة.

كتابة الرقم المرئي المدون في الصفحة.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

تقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة ابشر، معرفة موعد انتهاء التأشيرة ونوعها وصلاحيتها وكافة التفاصيل عنها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم رخصة الإقامة. إدخال رقم هوية الكفيل. كتابة الرمز المرئي. إدخال رقم التأشيرة أو جواز السفر.

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية #أبشر

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة السعودية من المقيمين للزيارة العائلية فقط، ومن أهم شروطها أنه يمكن تمديدها أكثر من مرة، لمدة لا تتعدى 18 شهر ويستثنى من ذلك الجنسية السورية، وتكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة الرئيسية، أما من يمكنه التمديد فهو طالب الزيارة، يمكن التمديد قبل انتهاء موعد التأشيرة بستة أيام، وبعد انتهاء موعد التأشيرة بثلاثة أيام فقط، ومن الشروط الهامة، عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر، أن يكون جواز السفر صالح، مع سداد رسوم تمديد الزيارة، ومن خلال نظام أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة كافة التفاصيل المطلوبة لذلك.

ويمكنكم أيضا معرفة الشروط التفصيلية الخاصة بتمديد الزيارة العائلية، وكيفية التقديم عليها والاستعلام عن الإقامة وكل ما يخص هذا الموضوع.