الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي يعد أمرا مرفوضاً، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي ردع أعمالها.
وقال الجبير في تغريدة بثها عبر حسابه على (تويتر) “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي..، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.
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