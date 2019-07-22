الجهني: تحسن فرص هطول الأمطار بعدة مناطق.. وأسبوع صيفي لاهب على المملكة والخليج

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توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن تتحسن فرص هطول الأمطار على مناطق جازان وعسير خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح الجهني أن تلك الأمطار ستتقدم نحو الباحة والطائف تدريجياً، لافتاً إلى أنها ستصل بعد ثلاثة أسابيع إلى مكة وبعدها المدينة ومن ثم تبوك منتصف أغسطس القادم.
ولفت إلى أن أجزاء كبيرة من العالم بما فيها المملكة والخليج بشكل عام، ستكون على موعد مع أسبوع صيفي لاهب خلال الأيام المقبلة..، نتيجة تقدم الفاصل المداري وتموضع المرتفع الدافئ شمالاً.
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