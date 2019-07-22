حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .





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